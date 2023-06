Tunisia, fermate 7 partenze di migranti

21:15 – Durante la notte scorsa la Guardia costiera ha fermato 7 imbarcazioni con a bordo migranti che erano in partenza da varie località.

Le migrazioni stavano avvenendo dalle località di Sfax, Monastir e Sousse, ma sono state intercettate salvando 76 persone di origine tunisina e 45 provenienti dal Subsahara. La Guardia costiera tunisina ha sottolineato come le imbarcazioni fossero in evidente stato di difficoltà. La Guardia nazionale del Paese ha riportato in un comunicato di aver sequestrato diversi gommoni e taniche di carburante. (Fonte ANSA)