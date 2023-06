UE. Meloni: conclusioni consiglio ottima base partenza

(DIRE) Roma, 29 Giu. – “Complessivamente sul Consiglio per noi le conclusioni sono una ottima base di partenza, su migrazione, su Tunisia, su flessibilità nell’utilizzo dei fondi per quello che riguarda le materi economiche, sui primi passi per un fondo sovrano europeo ci sono le posizioni italiane. Per cui, ripeto, mi pare che la bozza di conclusioni, poi vedremo come uscirà, sia per noi assolutamente soddisfacente in apertura”. Lo dice la premier Giorgia Meloni arrivando a Bruxelles per il consiglio europeo.

“Quello che oggi c’è scritto nelle conclusioni del consiglio- aggiunge- era probabilmente impensabile otto mesi fa. Siamo davvero riusciti a cambiare il punto di vista, anche con il contributo di altre nazioni, tra l’annosa divisione tra paesi di primo approdo e paesi di movimenti secondari. E’ un approccio unico che risolve i problemi di tutti che è quello sulla dimensione esterna”. (Vid/ Dire) 13:15 29-06-23