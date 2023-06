Bambino di 7 anni cade in mare da un traghetto nel Mar Baltico, sua madre si getta in acqua per salvarlo

Un bambino e una madre sono stati salvati nel Mar Baltico. Lo hanno annunciato Giovedì le autorità marittime svedesi. Il bambino di sette anni era caduto in mare da un traghetto. La madre si è poi tuffata in acqua per salvare il figlio.

Una scialuppa di salvataggio della compagnia di navigazione è riuscita a tirare fuori dall’acqua il bambino. Come ha riferito l’emittente pubblica svedese SVT, la madre è stata a sua volta salpata dall’acqua da un elicottero dell’autorità marittima. Le vittime sono state poi trasportate separatamente in elicottero in un ospedale di Karlskrona, nel sud della Svezia. Il loro stato di salute non è stato reso noto.

Secondo il canale televisivo polacco “TVN”, la madre e il bambino sono di nazionalità polacca. L’incidente è avvenuto sul traghetto “Stena Spirit”. Jonas Franzen, portavoce dell’amministrazione marittima svedese ha dichiarato che il bambino è caduto da un’altezza di circa 20 metri. Entrambe le vittime sono rimaste illese.

Navi ed elicotteri svedesi, nonché unità della NATO che si trovavano nell’area nell’ambito di un’esercitazione speciale, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, hanno preso parte all’operazione di salvataggio. La nave, ha continuato il suo viaggio dopo il successo del salvataggio.

c.s. – Giovanni D’Agata