Basket. Domani al via l’Europeo Under 18 femminile a Konya (Turchia). Tutte le gare live sul canale YouTube FIBA

Vigilia di Campionato Europeo per la Nazionale Under 18 Femminile, che inaugurerà la lunga estate che attende le nostre Nazionali Giovanili. Dall’Under 20 all’Under 15 saranno ben nove le competizioni a cui l’Italia prenderà parte.

Le Azzurre sono già a Konya (Turchia), dove sabato 1° luglio esordiranno sfidando la Lituania detentrice del titolo nella prima gara del Girone A (ore 13.00 italiane, Live qui): nei giorni successivi l’Italia affronterà il Portogallo (2 luglio, ore 20.30) e infine il Belgio (3 luglio, ore 15.30).

La formula degli Europei giovanili prevede la qualificazione di tutte le squadre alla Seconda Fase, con gli incroci negli Ottavi in base alla classifica stilata dopo la Fase a Gironi (in base ai piazzamenti l’Italia affronterà una tra Francia, Polonia, Turchia e Ungheria).

Tutte le gare dell’Europeo sono trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube FIBA.

Così coach Lucchesi. “Come al solito alla vigilia di un Europeo c’è un mix di attesa, tensione e impazienza di scendere in campo. La nostra è una squadra atletica, che non dispone di tanti chili ma che è disposta al sacrificio. Perché vorrei che questo fosse un Europeo di sacrificio e non di proclami, un Europeo di lavoro, di visione e di valori e non di personalismi e di parole da gettare al vento. La Lituania è campione in carica ma probabilmente non avrà Jocyte, che giocherà il Mondiale. L’ossatura del Portogallo è quella che l’anno scorso con l’Under 16 è arrivata quarta, il Belgio è probabile arrivi carica sull’onda emotiva dell’Oro vinto dalla Senior a Lubiana. Poche parole e tanto lavoro, sarà questo il nostro motto quotidiano”.

Nell’Albo d’Oro dell’Europeo Under 18 Femminile degli ultimi 30 anni, l’Italia è entrata solo tre volte ma sempre salendo sul gradino più alto del podio: è accaduto nel 1994 a Veljko Tarnovo (Bulgaria), a Poprad (Slovacchia) nel 2010 con Giovanni Lucchesi in panchina e nel 2019 a Sarajevo (Bosnia).

L’anno scorso a Heraklion (Grecia) si impose la Lituania, in finale sulla Spagna, Bronzo per la Francia. Le Azzurre chiusero al quinto posto battendo la Repubblica Ceca nell’ultimo impegno e centrando la qualificazione al Mondiale Under 19 che quest’anno si gioca a Madrid.

Nelle ultime sette edizioni dell’Europeo Under 18 Femminile, si sono alternate sette diverse vincitrici: a partire dal 2014 Spagna, Russia, Francia, Belgio, Germania, Italia e Lituania (nel 2020 e nel 2021 non si è giocato per la pandemia).