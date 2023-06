Cagliari. Polizia di Frontiera: sorpreso con il passaporto falso mentre si imbarcava su un aereo per Londra. Arrestato un cittadino cinese

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue:

Gli agenti della Polizia di Frontiera dell’aeroporto di Cagliari-Elmas nella giornata di ieri ha tratto in arresto in flagranza un cittadino cinese, di anni 51, per il reato di possesso di documenti d’identità falsi e falsa dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla propria identità. Nel pomeriggio di ieri, nel corso delle operazioni di imbarco di un volo low cost con destinazione Londra, un passeggero ha esibito un passaporto giapponese che, dalle verifiche effettuate nei sistemi informatici, presentava caratteristiche non conformi e non leggibili nei dati biometrici e nella pagina di guardia, appurando come lo stesso fosse falso.

Il predetto, risultato avere già precedenti per soggiorno irregolare nel territorio europeo e false dichiarazioni sull’identità personale, veniva fermato negli Uffici della Polizia di Frontiera dello scalo aereo al fine di effettuare gli accertamenti volti alla sua corretta identificazione, al termine dei quali, veniva tratto in arresto il reato di possesso di documenti d’identità falsi e falsa dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla propria identità.

I fatti accertati dagli investigatori della Polizia di Stato sono stati sottoposti alla valutazione del G.I.P., che durante l’udienza tenutasi nella mattina odierna ha convalidato l’arresto e condannato l’uomo ad 1 anno e 4 mesi, con sospensione condizionale della pena.

