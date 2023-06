Guasto al carrello, Boeing 717 atterra in pista sulla pancia

Panico e perplessità su quanto accaduto ieri all’aeroporto di Charlotte, nella Carolina del Nord, negli Stati Uniti. Un Boeing 717 della D.A. che trasportava circa 100 passeggeri ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza in pista sulla pancia.

Il carrello di atterraggio anteriore dell’aereo non è stato esteso durante l’avvicinamento per un guasto. Secondo quanto riferito, il pilota ha fatto atterrare l’aereo senza complicazioni.

I servizi di emergenza si sono precipitati sull’aereo per evacuare i 50 passeggeri e i membri dell’equipaggio utilizzando le scale aeree prima di trasportarli al terminal. Per fortuna, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non ci sono state conseguenze particolarmente gravi ma sarebbe potuto andare molto peggio.

Tuttavia l’Agenzia statunitense per la sicurezza del volo ha aperto un’inchiesta sull’accaduto e saranno ascoltati i piloti e il personale tecnico dello scalo per capire cosa sia accaduto. (foto di repertorio)

c.s.- Sportello dei Diritti