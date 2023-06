Il Premio alla Memoria di Gina Lollobrigida il cast de “I peggiori giorni ” e “Divinity”

Stasera in arrivo Zoe Saldana, Abel Ferrara e Willem Dafoe domani gran finale con l’evento speciale dei “Nastri d’Argento”

Alla memoria di Gina Lollobrigida il Premio Taormina Arte realizzato dalla Maison Damiani consegnato ieri sera nell’ambito del Taormina Film Fest. Sul palco del Teatro Antico è salito a ritirarlo dalle mani della sovrintendente Ester Bonafede e del direttore artistico Beatrice Venezi il nipote della grande attrice, Dimitri Skofic, che ha ricordato alcuni episodi affettivi legati al suo personale rapporto con la nonna. Questa la motivazione: ” Questo premio è un omaggio alla sua straordinaria carriera cinematografica, che ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo del cinema italiano e internazionale.

Con la sua bellezza magnetica e il suo talento innato, Gina Lollobrigida ha saputo conquistare il cuore del pubblico e ha dato vita a personaggi indimenticabili sul grande schermo. Oltre al suo successo come attrice, ha dimostrato un impegno sociale encomiabile, utilizzando la sua voce per sensibilizzare sulle questioni umanitarie e i diritti delle donne.

Infine, con il suo stile unico e la sua eleganza senza tempo, Gina Lollobrigida ha influenzato il mondo della moda e delle arti visive, diventando un’icona di stile ammirata da molte generazioni. Queste qualità e realizzazioni hanno reso Gina Lollobrigida un’artista di spicco, meritevole di essere commemorata con il Premio Taormina Arte alla memoria.”

Grandi applausi sul palco anche al cast de I peggiori giorni, che ha illustrato le caratteristiche salienti del film in uscita il 14 agosto: sulla scena a parlare c’erano i registi Edoardo Leo e Massimiliano Bruno, insieme ad Anna Foglietta, Anna Ferzetti, Sara Baccarini, Rocco Papaleo, Fabrizio Bentivoglio, Marco Bonini e a Massimiliano Orfei (Vision Distribution) e Federica Lucisano (IFF).

Presenti anche, sul Blue Carpet e al Teatro Antico i protagonisti del film Divinity, proiettato in seconda serata: la bellissima Karrueche Tran e Moises Arias, introdotti dal direttore esecutivo e co-direttore artistico del festival Barrett Wissman.

Stasera sfileranno invece Zoe Saldana e Marco Perego, rispettivamente protagonista e regista di The absence of Eden, in programma alle ore 21:00 prima della proiezione del film di Maiwenn Jean Du Barry (nessun membro del cast sarà presente per questo film. La serata sarà, come di consueto, presentata da Elvira Terranova. Il premio di stasera andrà ad Abel Ferrara e William Dafoe per la carriera: domani il regista e l’attore parleranno invece della loro lunga collaborazione artistica nell’ambito della masterclass in programma alle ore 11:00 presso l’Hotel Timeo.

Gran finale della 69esima edizione del Taormina Film Fest con l’evento speciale Nastri D’Argento, sabato 1° luglio alle ore 21:00 al Teatro Antico. Una serata nel segno del grande cinema, condotta dalla presidente dei Giornalisti cinematografici Laura Delli Colli, per festeggiare La stranezza, ‘Film dell’anno 2023′ – straordinariamente accolto dal pubblico in sala – con la consegna dei premi al regista Roberto Andò, agli sceneggiatori Massimo Gaudioso e Ugo Chiti, ai protagonisti Toni Servillo, Salvo Ficarra, Valentino Picone, Giulia Andò, ai produttori Angelo Barbagallo e Attilio De Razza con Paolo Del Brocco (Rai Cinema) e Giampaolo Letta (Medusa Film) e all’eccellenza del cast artistico e tecnico.

I Nastri d’Argento consegneranno anche due riconoscimenti al femminile. A Paola Minaccioni va il Premio Manfredi, al suo decennale, assegnato in accordo con la famiglia Manfredi a un talento artistico in omaggio al grande Nino, che quest’anno verrà consegnato da Roberta Manfredi.

Lucrezia Guidone, una fra le protagoniste di Mare Fuori, riceverà il Premio Nastri d’Argento/Pinko per la straordinaria performance di un’attrice emergente. Il riconoscimento è condiviso con un brand che sostiene non solo eleganza e attenzione all’immagine ma rivolge un’attenzione speciale alla crescita delle donne nel cinema.