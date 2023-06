Iran, intervento Presidente Raisi sul rogo del Corano in Svezia

21:00 – Il Presidente iraniano Ebrahim Raisi si è espresso circa il rogo del Corano avvenuto in Svezia il 27 Giugno, affermando che il mondo musulmano non tollererà insulti al Corano.

Il Presidente ha poi criticato il Governo svedese per aver permesso una manifestazione davanti ad una moschea di Stoccolma. “Insultare l’interezza dell’amato Corano è un affronto a tutte le religioni divine, all’umanità e ai valori fondamentali amati dalla società islamica che non lo tollererà“. Queste sono state le parole di Raisi riportate da Tasnim, durante un discorso tenuto nella provincia di Kerman in occasione della preghiera del Venerdì. Il Presidente iraniano ha concluso il discorso sul rogo dicendo che:”Coloro che commettono questi insulti contro i valori sacri si oppongono fondamentalmente ai principi della libertà“. (Fonte ANSA)