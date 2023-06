Migranti. Meloni: patto non è soluzione perfetta, bloccare flussi a monte

(DIRE) Bruxelles, 30 Giu. – “La soluzione per la gestione del fenomeno migratorio non è quella di scaricare il problema sul proprio vicino, per questo la discussione del Patto di migrazione e asilo è secondaria e la proposta raggiunta non è neanche perfetta, sebbene sia migliore: io chiedo di fermare migrazione illegale a monte, e di farlo con un partenariato strategico che è utile anche per l’Africa e che restituisce all’Europa la capacità di giocare ruolo da protagonista”.

Lo ha dichiarato alla stampa la presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni a margine del Consiglio europeo che si è concluso a Bruxelles, durante il quale i leader hanno escluso il capitolo relativo all’immigrazione dal testo finale delle conclusioni adottate, in cui Polonia e Ungheria sostenevano l’introduzione di un riferimento alla necessità di approvare decisioni all’unanimità tra i 27 ministri in questo campo. “Non chiedo ricollocamenti, non sono una mia priorità: continuamo a lavorare perchè si possa finalmente affrontare il tema in maniera strutturale”, ha aggiunto Meloni. (Pis/ Dire) 16:27 30-06-23