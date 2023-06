Mobilità e famiglia. Lo sfogo di un dipendente di Poste Italiane

Riceviamo e Pubblichiamo

Gentile Direttore,

mi rivolgo a lei e alla sua redazione per portare all’attenzione di tutti una vicenda personale (nella cui medesima situazione si trovano invero centinaia di altri lavoratori) che rappresenta a mio parere il comportamento discutibile e apparentemente indifferente di Poste Italiane nei confronti di parte dei propri dipendenti. Sono un marito con la moglie che lavora a più di mille chilometri di distanza da casa e la situazione che stiamo vivendo è semplicemente insostenibile.

Mia moglie ha dedicato anni di impegno e sacrificio alla sua carriera presso Poste Italiane, dimostrando professionalità e dedizione in ogni aspetto del suo lavoro. Tuttavia, quando ha presentato la richiesta di mobilità per poter tornare più vicino alla nostra famiglia, siamo stati completamente ignorati. L’azienda ha invece preferito “scavalcare” la mobilità nazionale con nuove assunzioni (togliendo di fatto i posti alla stessa mobilità).

La nostra situazione, comune a tante altre famiglie, ci fa pensare che Poste Italiane sembra non curarsi come dovrebbe delle necessità personali e familiari dei propri dipendenti, mettendo a dura prova il benessere di tutte le centinaia di famiglie coinvolte.

È inaccettabile che un colosso economico così importante non curi o sottovaluti questi aspetti. I sindacati, che dovrebbero proteggere i diritti dei lavoratori, rimangono silenziosi di fronte a questa che noi viviamo come una sostanziale “ingiustizia”.

È tempo che “Mamma Poste” si svegli e venga incontro ai proprio dipendenti rimediando al danno che indirettamente gli sta causando.

Vorrei che i dipendenti che desiderano tornare più vicino ai loro cari possano essere ascoltati e supportati. Inoltre, chiedo alle sigle sindacali di assumere un ruolo più attivo nella difesa dei diritti dei lavoratori. Il loro silenzio e l’apparente accettazione di questa situazione sono inaccettabili. È fondamentale che i sindacati si facciano realmente portavoce delle esigenze dei dipendenti e dimostrino un impegno attivo per ottenere un cambiamento positivo in questa situazione, invece di limitarsi ad essere presenti solo per richiedere la sottoscrizione.

Invito tutti coloro che si trovano nella nostra stessa situazione o che condividono la nostra indignazione a unirsi a noi nell’esigere un trattamento più umano da parte di Poste Italiane. Chiedo a ciascun cittadino, a ogni famiglia che comprende l’importanza dei legami affettivi, di unirsi a noi.

Poste Italiane deve ricordare che i suoi dipendenti sono persone, con una vita al di là del lavoro. Sono madri, padri, mariti, mogli, figli e figlie che meritano di essere trattati con rispetto e considerazione. Non vogliamo che l’azienda si “nasconda” dietro la burocrazia insensibile e vorremmo sensibilizzarla ulteriormente riguardo a questo genere di problemi.

Mi appello al buon senso, alla compassione e all’umanità di tutti coloro che possono fare la differenza. Chiedo a Poste Italiane di ripensare alle proprie politiche e di mettere al primo posto le esigenze delle famiglie dei suoi dipendenti.

Non smetteremo di lottare finché non vedremo un cambiamento concreto. Ogni lavoratore ha il diritto di tornare a casa, di essere con i propri cari e di costruire una vita equilibrata. È tempo di porre fine a questa situazione. La famiglia è un valore fondamentale nella nostra società e bisogna agevolarla.

Invito anche i media a dare maggiore risonanza a questa problematica, perché solo attraverso la diffusione di queste storie possiamo sperare di ottenere un cambiamento.

Insieme possiamo fare la differenza. Insieme possiamo spingere Poste Italiane a ripensare le sue politiche e trattare diversamente i dipendenti. Non arretreremo fin quando non avremo ottenuto giustizia per tutte le famiglie coinvolte in queste vicende. A nostro avviso, è giunta l’ora che Poste Italiane si renda conto dell’errore che sta commettendo e agisca di conseguenza.

Cordiali saluti,

un marito che non può più sopportare questa situazione insostenibile.