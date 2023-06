Potenti (Lega): Va fermato uso divisivo della Fascia Tricolore 

“La Fascia Tricolore va indossata da rappresentanti di amministrazioni comunali diversi dal sindaco o dal vicesindaco solamente nelle loro veci di ufficiali dello stato civile per la celebrazioni di matrimoni. E’ quanto prevede la legge nell’art. 70, del Dpr. n. 396/2000.

Confido che l’iniziativa del prefetto di Torino che, sollecitato da due consiglieri di opposizione per la partecipazione di assessori al Torino Pride con la fascia tricolore, ha chiesto delucidazioni al Viminale potrà portare ad un chiarimento definitivo su questa spiacevole tendenza che avrà portata nazionale.

A prescindere dal contesto dell’episodio che ha fatto scaturire l’esposto dei consiglieri Furgiuele e Borrini in due comuni del torinese, è opportuno che ci sia una regolamentazione dell’uso di quello che è un simbolo dell’unità della nostra Repubblica e che non può essere utilizzata in manifestazioni divisive”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega.

comunicato stampa