Rodi, incendio su una barca da turismo. I passeggeri sono stati portati a riva illesi. A bordo anche degli italiani

Grande mobilitazione da parte dell’Autorità Portuale di Rodi e dei Vigili del Fuoco, dopo un incendio scoppiato su una day boat nella zona di Stegnon Archangelos, sull’isola di Rodi, nel Dodecaneso, in Grecia. Lo riferisce la TV locale ERTnews.

A bordo della nave Magellanos c’erano più di 80 persone, tra cui alcuni turisti italiani, che sono state prese a bordo su imbarcazioni della Capitaneria di Porto e su imbarcazioni di passaggio che si sono precipitate nella zona e sono state portate sulle spiagge da Stegna a Kolymbia.

Secondo l’ufficio stampa della Guardia Costiera, lo sbarco dei passeggeri è stato completato e sono tutti in buona salute. 5 ambulanze EKAV si sono precipitate nella zona, mentre l’ospedale di Rodi è stato messo in allerta generale. Secondo le ultime informazioni, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, l’imbarcazione è bruciata quasi completamente, mentre da tempo sono in corso ricerche in mare da parte di un elicottero Super Puma, per la possibilità che ci sia un passeggero in acqua.

c.s. – Giovanni D’Agata