Codice della Strada, via la patente per 3 anni a chi guida ubriaco o drogato

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di riforma del Codice della Strada. Patente revocata per tre anni ai recidivi che guidano ubriachi o drogati, casco e assicurazione ai monopattini, riordino degli autovelox, sospensione patente per chi usa il telefono. Il Governo conta sulla conversione in legge entro l’autunno.

Uso si alcol e stupefacenti alla guida

Giro di vite e tolleranza zero sull’uso di alcol e droghe alla guida. Il provvedimento prevede la revoca della patente fino a tre anni per chi è recidivo (cioè viola la legge più di una volta) nella guida sotto effetto di alcol o stupefacenti.

Stretta sugli autovelox

Non sarà più possibile posizionare autovelox col limite che improvvisamente scende da 90 a 50 km/h per fare cassa. Il progetto di legge prevede di uniformare a livello nazionale le apparecchiature di rilevazione della velocità e di rivedere i criteri di collocazione delle postazioni, in modo che il loro uso sia destinato soprattutto al miglioramento della sicurezza stradale.

Monopattini

Confermati nel disegno di legge di riforma del Codice della strada gli interventi sui monopattini elettrici. Sarà obbligatorio indossare il casco, il mezzo dovrà avere un codice identificativo (una targa) ed essere coperto da assicurazione. Obbligatorie anche le luci. I monopattini non potranno circolare al di fuori dei centri urbani. I veicoli a noleggio dovranno essere dotati di un dispositivo che automaticamente ne disattivi il funzionamento se dovessero uscire dalle aree permesse.

Telefono alla guida, patente sospesa

Non importa se si è neopatentati o esperti. Chi viene fermato mentre usa il telefono alla guida, si vedrà sospendere la patente. È una delle novità previste nel disegno di legge di revisione del Codice della strada, approvato dal Consiglio dei ministri il 27 Giugno.

comunicato stampa – fonte: https://www.cgiamestre.com/codice-della-strada-via-la-patente-per-tre-anni-a-chi-guida-ubriaco-o-drogato/