I vantaggi economici del noleggio auto a lungo termine per i viaggiatori frequenti

Ogni anno, sempre più persone scelgono il noleggio come alternativa di mobilità per gli spostamenti abituali. Se si percorrono molti km ogni mese, per lavoro o per altri motivi, il noleggio a lungo termine può fornire una soluzione perfetta. Infatti, questa tipologia di noleggio permette di risparmiare sui costi di manutenzione straordinaria e ordinaria, sull’assicurazione e sul soccorso stradale, pagando un canone fisso mensile senza sorprese e senza aggiunte. Vediamo insieme quali sono le caratteristiche principali di questa opzione.

Quali sono i vantaggi del noleggio a lungo termine?

Uno degli elementi che contraddistinguono il noleggio a lungo termine è sicuramente il risparmio economico. Questa tipologia di contratto, infatti, come accennato, elimina tutto lo stress e le incombenze delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, dell’assicurazione e dell’assistenza stradale: tutti costi inclusi nel canone mensile. Ancora più importante, è la possibilità di avere sempre a disposizione una vettura dalle ottime prestazioni e sicura. Infatti le agenzie di autonoleggio sostituiscono periodicamente il loro parco auto con vetture di ultima generazione per assecondare ogni esigenza dei clienti e farli viaggiare sicuri.

L’unica spesa importante che si deve affrontare in fatto di mobilità rimane quella del carburante. Grazie a questa modalità di noleggio si può sapere sempre quanto si dovrà spendere ogni mese. Il canone mensile ha un costo differente in base al tipo di veicolo scelto e al chilometraggio, oltretutto si possono aggiungere dei servizi aggiuntivi al momento della stipula. Un’altra variazione del canone deriva dalla scelta di fornire un anticipo, che consentirà di avere una spesa mensile più bassa. Il risparmio che garantisce questa soluzione è sicuramente notevole, basta pensare ad esempio il costo dell’assicurazione o dell’assistenza stradale. Oltre a questo non c’è il problema della svalutazione dell’auto con il tempo. Insomma, è un modo di guidare senza stress.

Sicurezza e comodità

Avere un’auto sicura e pratica permette di godersi la guida e i propri viaggi senza pensieri. Infatti, ogni danno o guasto è incluso nel canone mensile sia per quanto riguarda la manutenzione ordinaria che per quella straordinaria. Ogni veicolo viene controllato prima di venire consegnato al cliente in modo da avere un’auto completamente affidabile e sicura. Il noleggio a lungo termine è la soluzione ideale per chi deve compiere lunghi viaggi giornalieri per lavoro oppure per altre necessità. Oltre a questo si avrà una vasta gamma di veicoli tra i quali scegliere, con auto di nuova generazione con tecnologie all’avanguardia, in base alle proprie necessità. Si potrà, infatti, scegliere tra la comodità del SUV e la capienza di una station wagon, oppure la praticità di una monovolume se si abita in città. Il noleggio a lungo termine accontenta tutti i gusti e tutti i tipi di budget.

Se si viaggia in maniera frequente, quindi, il noleggio a lungo termine può rivelarsi la scelta giusta in quanto permette di risparmiare e poter guidare auto completamente accessoriate con le ultime tecnologie, prestanti e affidabili. La scelta del noleggio a lungo termine, infatti, è l’ideale se si devono percorrere giornalmente numerosi chilometri, ad esempio si viaggia spesso per motivi lavorativi.