Pride Piombino, Potenti (Lega): Temi divisivi ed associazioni pro-utero in affitto, dissento da scelta Comune

“Non posso non far presente le mie perplessità sulla presentazione dell’iniziativa denominata Rivellino Pride Party che vedrà – cito testualmente – ‘interventi di formazione e approfondimento sulle tematiche LGBTQIA+’ e che sarà rivolta ‘in modo particolare ai più giovani’ e al ‘personale che lavora nel mondo della scuola del Comune di Piombino’.

Alla luce dell’individuazione di questa determinata categoria di destinatari e considerando che gli interventi saranno condotti da associazioni notoriamente favorevoli alla pratica della maternità surrogata contro cui la maggioranza di Centrodestra in Parlamento si sta battendo nonostante gli attacchi di una parte dell’opinione pubblica, non posso che dissentire dalla decisione del comune di Piombino di approvare quest’iniziativa.

Non è opportuno dare un via libera istituzionale ad iniziative gestite da associazioni che hanno utilizzato parole durissime contro l’attuale governo e che si ritroveranno a parlare di temi divisivi al cospetto dei giovanissimi piombinesi”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega.