USA: i fumi degli incendi del Canada continuano ad avanzare

Sembra non placarsi l’ira delle fiamme che hanno avvolto alcune città del Canada, gli incendi hanno provocato un eccesso di fumo, tanto che sono arrivati in Nord Europa e anche in Spagna, inoltre i fumi hanno raggiunto la Serdegna secondo le immagini satelliti Copernicus Sentinel-3, ma la situazione più critica la stanno vivendo gli Stati Uniti.

Dieci Stati nel midwest e nel nordest del Paese sono sotto allerta per la qualità dell’aria, che è irrespirabile. La nebbia di fumo secondo il National Weather Service, il fumo che ha oscurato gli orizzonti e ha reso difficile respirare, durare per la settimane del 4 Luglio, ma l’aria potrebbe migliorare nei prossimi giorni con i temporali (fonte: tgcom24.it).

AO