Frecce Tricolori salutano l’Amerigo Vespucci alla partenza per il Giro del Mondo

11:30 – Le Frecce Tricolori hanno “salutato” l’Amerigo Vespucci, storico veliero italiano, in partenza oggi dal Porto di Genova, per il giro del mondo! La signora dei mari, così è conosciuta nell’ambiente la bellissima ed antica nave scuola italiana, sarà ambasciatrice del Made in Italy.

Con il sorvolo dell’Amerigo Vespucci, gli aerei della pattuglia acrobatica italiana hanno voluto augurare: “Buon vento e mari calmi”. Il Progetto è stato fortemente voluto dal Ministro della Difesa Italiana del Ministro Guido Crosetto.

Federica Romeo