Incidente mortale sulla SS106: Muore 29enne centauro tra Capo d’Armi e Saline

23:40 – Incidente stradale mortale questa notte tra Lazzaro e Saline Joniche, esattamente nel tratto di capo d’Armi. Ha perso la vita un giovane 29enne in sella ad una motocicletta. La SS106 è stata chiusa al traffico in quel tratto momentaneamente in entrambi i sensi di marcia, per consentire i rilievi del caso e per la messa in sicurezza della zona.

Presenti sul luogo le forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco ed i sanitari del 118. L’uomo viaggiava in direzione Nord verso Reggio Calabria. Sconosciute al momento le cause del tragico incidente. Purtroppo la SS106 non è nuova ad incidenti mortali che si incentivano nel periodo estivo.

Federica Romeo