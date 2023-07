Chieti: sequestrati articoli sportivi contraffatti recanti il marchio di una nota griffe

Il Comando Provinciale di Chieti ha dato avvio ad un piano straordinario di contrasto all’abusivismo commerciale e alla contraffazione per la stagione estiva 2023. Non si sono fatti attendere i primi risultati, così come confermato dal sequestro di scarpe sportive false, riferite ad un noto brand internazionale.

In particolare, i militari della Compagnia di Vasto, nel corso di un servizio di perlustrazione, notavano alcune persone armeggiare intorno a diversi borsoni collocati a ridosso della spiaggia lungo il litorale aragonese.

Quest’ultime, alla vista delle Fiamme Gialle, lanciavano i contenitori in un’area limitrofa contraddistinta da una folta vegetazione, al fine di occultarli, dandosi precipitosamente alla fuga in varie direzioni.

Al fine di non mettere a repentaglio l’incolumità dei passanti e dei bagnanti, i finanzieri provvedevano direttamente a porre sotto sequestro, per il reato previsto e punito dall’art. 474 – “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi” – del codice penale, gli articoli contraffatti.

Attualmente sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati ad identificare gli autori del fatto delittuoso per deferirli all’Autorità Giudiziaria competente nonché mirati approfondimenti per risalire alla “filiera del falso” e quindi ai canali di approvvigionamento.

Il Comandante Provinciale – Col. Michele Iadarola – sottolinea come l’operazione di servizio posta in essere evidenzia la costante attenzione investigativa nel peculiare settore della contraffazione e del commercio di prodotti non genuini e insicuri in quanto danneggiano il mercato, sottraendo opportunità e lavoro alle imprese che rispettano le regole.