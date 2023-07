Colombia: scontro tra due aerei militari

Una terribile tragedia si è consumata nei cieli colombiani Sabato scorso, due aerei dell’aeronautica si sono schiantati durante l’addestramento presso la base militare di Apiay, nella città di Villavicencio. La morte del tenente colonnello Mario Andrés Espinosa González è stata confermata, mentre altri due militari sono rimasti feriti, e uno di loro attualmente si trova ricoverato in ospedale.

“I piloti non muoiono, volano solo più in alto” nove parole che recitano il post di commiato su twitter della Fuerza Aerea Colombiana per il tenente colonnello caduto( fonte: rainews.it).

AO