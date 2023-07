Concluse le ricerche del giovane scomparso nelle acque del lago di Bracciano

Si sono purtroppo concluse dolorosamente le ricerche del giovane scomparso il pomeriggio del 29 Giugno, intorno alle 17.30, nelle acque del lago di Bracciano. Il 19enne si era tuffato in acqua da un pedalò al largo di Anguillara e non era più riemerso. Le ricerche sono scattate subito e per giorni i Vigili del Fuoco hanno impegnato sia squadre di superficie sia squadre specializzate nel soccorso acquatico e sommozzatori.

Anche l’elicottero Drago del nucleo volo dei Vigili del Fuoco ha partecipato alle ricerche. Alle prime luci dell’alba di oggi la tragica fine degli sforzi dei soccorritori: il corpo del giovane è riemerso ed è stato individuato e recuperato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=86831