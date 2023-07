Donne. Party per musulmane, Ravetto: discriminatorio, bene annullamento

(DIRE) Roma, 3 Lug. – “Esprimiamo soddisfazione per l’annullamento dell’evento Bahja Pool Party, la festa in piscina riservata esclusivamente alle donne musulmane che avrebbe dovuto tenersi a Limbiate il prossimo 8 Luglio.

Nei giorni scorsi con la collega eurodeputata Isabella Tovaglieri abbiamo sottolineato come questa iniziativa contrastasse totalmente con le politiche di integrazione di queste donne nella nostra società, configurando il rischio di un processo discriminatorio nei confronti delle stesse, a cui veniva venduto l’evento come un momento di libertà di ‘espressione’, lontane da ‘occhi indiscreti’.

Questa non è la libertà per cui abbiamo lottato in Occidente, no a messaggi pericolosi”. Così in una nota la deputata della Lega Laura Ravetto, responsabile del dipartimento Pari Opportunità del partito. (Com/Pol/ Dire) 19:31 03-07-23