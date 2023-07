Los Angeles: migliaia di dipendenti degli hotel in sciopero

I dipendenti degli hotel si bloccano, per chiedere compensi più alti e staff più adeguati, ed un piano per l’assicurazione sanitaria e quella pensionistica. Uno sciopero non buono per i settori degli hotel, dato che capita nella settimana del 4 Luglio, la giornata in cui si festeggia il giorno dell’indipendenza in tutto il Paese a stelle e strisce.

Lo sciopero è stato organizzato per chiedere stipendi più alti, molti dei dipendenti sono costretti ogni giorno ad arrivare sul posto di lavoro con lunghe ore di viaggio, giacché molti di loro non si possono permettere un alloggio nelle vicinanze per via dei costi.

“Questa è una battaglia per la casa e fra chi può permettersi di vivere a Los Angeles e chi non può farlo. I costi delle abitazioni stanno salendo a livelli mai visti”, affermano gli organizzatori dello sciopero (fonte: ansa.it).

AO