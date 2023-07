Maggiore collaborazione tra le marine militari di Cina e Russia

Gli eserciti di Pechino e di Mosca continueranno la loro collaborazione, al fine di migliorare le performance militari. E’ quanto emerge dal summit tenutosi in Cina dove il Ministro della Difesa cinese, Li Shangfu, ha incontrato il Comandante della Marina Militare Russa, Yevmenov.

“Attraverso gli sforzi congiunti, il rapporto tra i due eserciti continuerà ad approfondirsi e solidificarsi e continuerà a fare nuovi progressi per raggiungere un nuovo livello” è questa la nota ufficiale rilasciata dal ministero cinese a latere del meeting. L’avvicinamento tra Cina e Russia, era una circostanza che si temeva come concausa dello scoppio del conflitto in Ucraina, si sta palesando ogni giorno in maniera sempre più profonda e pericolosa. La seconda e la terza potenza militare del Mondo, entrambe gestite da governi autoritari, potrebbero rappresentare un serio ostacolo alla politica della NATO.

HTTH