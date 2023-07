Marocco, Eid Al-Adha provoca rifiuti da record

21:20 – L’Eid Al-Adha, la festa del sacrificio musulmana ha provocato 36 mila tonnellate di rifiuti in soli due giorni di festa.

Casablanca è una delle città più popolose del Paese, 9 milioni di abitanti. Proprio per questo motivo nelle settimane antecedenti alla festa sono stati distribuiti oltre 120 tonnellate di sacchi di plastica bio. I media locali avevano provato ad istituire una campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata ma il numero di rifiuti generati supera le peggiori aspettative.

Le carcasse degli animali uccisi durante il rito del sacrificio sono state ammucchiate per le vie delle città, per questo sono stati utilizzati 860 mezzi di raccolta rifiuti ed oltre 5000 addetti per trasportare le pelli e gli avanzi. (Fonte ANSA)