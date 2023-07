NTC Summer League, ancora un successo per Luca Laganà

Le ultime finali a causa di un’intensa pioggia estiva si sono giocate al chiuso al PalaLumaka, ma questo non ha scoraggiato minimante il pubblico che si è spostato per seguire e sorreggere i propri beniamini anche lì. Insomma delle divertenti giornate di sport all’aria aperta hanno ravvivato l’inizio del mese di Luglio dell’estate reggina. Ad essere più che soddisfatto è il “patron” dell’NTC Summer League, Luca Laganà che sulla sua pagina Facebook ha ringraziato entusiasta tutti i partecipanti e gli intervenuti.

Potrei raccontare tante altre cose ma sono felice per quello che abbiamo realizzato, sono felice per quello che questa NTC Summer League è stata concretamente, sono orgoglioso perché questa NTC Summer League ha regalato un’immagine di Reggio che ha stupito l’Italia intera.

Potrei raccontare tante altre cose ma sono felice per quello che abbiamo realizzato, sono felice per quello che questa NTC Summer League è stata concretamente, sono orgoglioso perché questa NTC Summer League ha regalato un’immagine di Reggio che ha stupito l’Italia intera.

Per questo devo dire grazie a tutti Voi, dai miei compagni di viaggio Salvatore ed Enza che mi hanno sopportato e supportato per mesi e mesi, passando per tutto lo staff, le Istituzioni, gli arbitri, gli ufficiali di campo, i partner, il mitico Christian Zuin che è andato molto oltre i compiti di Protur Media, Giovanni, i ragazzi della Misericordia e potrei andare avanti veramente per tanto e tanto.

È stato faticoso, abbiamo superato la qualunque ma solo perché siamo partiti da lontano e abbiamo giocato da grande squadra. Ora sono sui gradoni dell’Arena a fissare quello spazio vuoto e la mia mente già sta lavorando sulla prossima edizione, la decima, che vi prometto sarà un qualcosa senza eguali al mondo. Grazie a tutti, per tutto! ” Questo il suo post nel quale ha riassunto l’intensità e lo “spettacolo” dell’NTC Summer League.

FMP