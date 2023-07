Colombia: stato di emergenza economica, sociale ed ecologica a La Guajira

Gustavo Petro, il Presidente della Colombia, ha sancito lo “stato di emergenza economica, sociale ed ecologica” nel dipartimento di La Guajira. Qua il Governo lavorerà per 11 giorni per affrontare la “crisi umanitaria e climatica” nella regione, come viene spiegato un comunicato della Presidenza.

“Le misure eccezionali cercheranno di garantire la sicurezza alimentare e la sovranità a La Guajira, attraverso il finanziamento, la commercializzazione, il trasporto, lo stoccaggio, la vendita o la distribuzione di prodotti agricoli e la proprietà terriera“, si legge nella dichiarazione