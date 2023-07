Kenya, Oxford ripaga con 98 mucche l’arte rubata

21:20 – Oxford ha ripagato due famiglie Masai con 98 mucche, come risarcimento per una collezione d’arte che fu sottratta in epoca coloniale

I principali esponenti delle famiglie hanno pubblicamente ringraziato, ma si aspettano un “risarcimento adeguato”. L’episodio ha origine nel 2017, quando un uomo keniano in visita ad un museo, il Pitt Rivers Museum, notò una collezione d’arte masai. L’uomo chiese l’immediata restituzione, ma venne subito respinta.

Laura Van Broekhoeven, direttrice degli studi museali di Oxford, ha successivamente ammesso che solo cinque dei 150 pezzi della collezione sono stati rubati. “Crediamo che i proprietari siano stati uccisi o mutilati prima che gli ornamenti fossero portati via”, si è espresso così Patrick Ntutu, governatore della contea di Narok. (Fonte ANSA)