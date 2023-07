Nuoto. Mondiali Paralimpici, presentati i 24 Azzurri per Manchester 

Stefano Raimondi sarà il portabandiera

(DIRE) Roma, 4 Lug. – L’Italia del Nuoto Paralimpico è pronta a partire per i Mondiali di Manchester 2023. Dopo l’edizione del 2022, dove gli azzurri del direttore tecnico Riccardo Vernole si sono confermati campioni del mondo al Ponteada di Funchal (Portogallo), la Federnuoto Paralimpica è ora proiettata verso nuovi successi. Oggi la Nazionale è stata presentata a Roma, presso il Centro Sportivo Zero 9, e alla conferenza sono intervenuti il Presidente del Comitato italiano paralimpico (CIP), Luca Pancalli, il Presidente della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico (FINP), Roberto Valori, il Direttore Tecnico Riccardo Vernole, e la Nazionale convocata per il Campionato del Mondo, in programma a Manchester dal 31 Luglio al 6 Agosto.

“La passione e la voglia di far bene non cambia- ha dichiarato Valori- e poi voglio darvi una bella notizia, ovvero che Rai Sport garantirà la copertura dell’evento. La squadra si presenta come una Nazionale matura perchè ci sono atleti che hanno già vinto Paralimpiadi e Mondiali. È una Nazionale che ha ancora da dare, ma non è giovane. Sanno gestire le emozioni e l’ansia da vasca”.

Il Direttore tecnico, Vernole, non dimentica la vicinanza a Parigi 2024, “una manifestazione che tutti sognano. Ora abbiamo i Mondiali e ogni atleta potrà regalare una slot all’Italia per le Olimpiadi. Dobbiamo difendere il titolo mondiale e non sarà facile, dobbiamo dare tutto. Saremo la squadra da battere, e spero che le potenziali medaglie d’argento possano trasformarsi in oro. Il portabandiera sarà Stefano Raimondi”.

Per Pancalli “le aspettative per i Mondiali sono alte, perché così c’hanno abituato gli atleti. Li seguiamo da sempre e sappiamo quanto si stanno impegnando. Io ho davanti agli occhi Manchester, ma anche Parigi 2024, perché è lì che si riconsumerà la sfida con il presidente Malagò”.

Di seguito l’elenco dei 24 azzurri (15 uomini e 9 donne) che parteciperanno al Campionato del mondo World Para Swimming in programma all’Aquatics Centre di Manchester, (GB) dal 31 Luglio al 6 Agosto prossimi: – UOMINI: AMODEO Alberto (Polha Varese), BARLAAM Simone (G.S. FF.OO./Polha Varese), BEGGIATO Luigi (G.S. Fiamme Gialle/Circolo Sportivo Guardia di Finanza), BETTELLA Francesco (G.S. FF.OO./Civitas Vitae Sport Education), BICELLI Federico (G.S. Fiamme Azzurre/Polisportiva Bresciana no Frontiere (BOCCIARDO Francesco G.S. FF.OO./Nuotatori Genovesi), BONI Vincenzo (G.S.FF.OO./Caravaggio Sporting Village (BORTUZZO Manuel Mateo G.S.FF.OO.), FANTIN Antonio (G.S. FF.OO./SS Lazio nuoto Ssd), GOUDA SAID HASSAN Karim (Circolo Canottieri Aniene), MARIGLIANO Emmanuele (Asd Centro Sportivo Portici), MENCIOTTI Riccardo (Circolo Canottieri Aniene), MORELLI Efrem (G.S. FF.OO./ Canottieri Baldesio Asd), MORLACCHI Federico (G.S.Fiamme Azzurre/Polha Varese), RAIMONDI Stefano (G.S.FF.OO.); DONNE: BERRA Alessia (Polha Varese), BOGGIONI Monica (G.S. FF.OO./ AICS Pavia Nuoto), GHIRETTI Giulia (G.S. FF.OO./ Asd Ego Nuoto), GILLI Carlotta (G.S. FF.OO./Rari Nantes Torino), PALAZZO Xenia (G.S. Fiamme Azzurre/Verona Swimming Team (PROCIDA Angela G.S. FF.OO./ Asd Centro Sportivo Portici), SCORTECHINI Alessia (Circolo Canottieri Aniene), TALAMONA Arianna (Polha Varese), TERZI Giulia (G.S. FF.OO./Polha Varese).

