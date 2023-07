Al Pilone Miss e Mister Italia Universo Model’s Of The Year Miss e Mister Baby Mondo Italia

Si è conclusa la prima tappa regionale in Calabria dei concorsi Nazionali ed Internazionali Miss e Mister Italia Universo Model’s Of The Year Miss e Mister Baby Mondo Italia che ha visto partecipare numerosi modelli ed eccellenze provenienti da tutta Italia.

Alcuni si sono esibiti in vari stili come la danza, il canto e il cinema, la nostra madrina la MISS BABY MONDO E INFLUENCER JASMIN HILARY MALAFARINA, con danze coreografiche ed hip hop dirette da Consuelo Calù, Giovanna Tripodi, Antonella Bramato, la MISS SANREMO BABY 2023 GRACE DONI con danze coreografiche, ARIANNA TRIPODI danza coreografica, GIADA TRIPODI danza del ventre diretta da Sergio Frangipane e la nostra amata insegnante con la sua disciplina di hip hop GIOVANNA TRIPODI. Al canto Giulia Capretti e Umberto Capretti con il cielo contromano di Deddy, al cinema Cettina Crupi nota attrice e Luigia Perrotta.

I concorrenti hanno aperto il concorso con una coreografia dell’insegnante CONSUELO CALU’, esibendosi insieme a lei.

Il tutto è stato coordinato dalla Jasmin’s Cinema Moda And Dance diretta dalla Presidente Sissi Nasuti con socie Cetty Scafaria e Mery Scafaria.

Grandi professionisti a condurre l’evento, Cettina Crupi, Donatella Prestipino e Mary Scafaria. Madrina dell’evento Jasmin Hilary Malafarina AMBASCIATRICE MISS BABY MONDO E IDEATRICE DELLA JASMIN’S.

La giuria è stata composta da persone d’eccellenza altamente qualificate: Mario Cardia, Rocco Campolo, Consuelo Calu’, Francesco Palumbo, Dominga Pizzi, Giovanna Tripodi, PRESIDENDE DI GIURIA Domenico Trotta, Gioconda Aricò, Sonia Valenti, Melania Cutrupi, Valentina Zaccuri.

La loro immagine è stata curata da Sonia Valenti e Melania Cutrupi trucco e parrucco e Valentina Zaccuri al trucco. Fotografo ufficiale Antonio Spurio e regista ufficiale Claudio Messina.

Vincitori della finalissima regionale e nazionale MISS E MISTER BABY MONDO ITALIA, Aurora Maria Ambrogio, Emanuele Greco, Oriana Tripodi, Ludovica Greco, Grace Doni, Hilary Romeo, Arianna Tripodi, Michelle Romeo, Miriam Musarella, Mariam Ebong, Giada Tripodi, Giuliana Battista, Umberto Capretti, Vasapolli Giuseppe, Zina Donia, Nikol Nasuti, MODEL’S OF THE YEAR Annunziato Doni, Giulia Capretti, Berlingieri Ileana, Noemi Crucitti, Giada Crucitti, Sabrina Bellia, Luigia Perrotta, Loredana Furfaro e MISS E MISTER ITALIA UNIVERSO Santina Laganà.

Durante la serata, svoltasi nello splendido scenario del Pilone a Santa Trada, l’intervento del Consigliere Comunale Mario Cardia: “sottolineo l’importanza dell’evento per una associazione che è cresciuta in modo esponenziale, merito di tutta la squadra che affianca Silvia Nasuti. L’augurio è che l’estate 2023 sia ricca di successi”.

La Jasmin’s ringrazia chi ha reso possibile l’evento ANTONINO SPURIO FOTOGRAFO, VALENTINA’S MAKEUP, PARRUCCHIERI SONIA VALENTI, STUDIO DENTISTICO AMADDEO, EURO ALLUMINIO, ABBIGLIAMENTO CRIVANNI, ASD POSEIDON CLUB, BEB LA VILLETTA, BEB LA GIOCOSA, ADDOBBI E FIORI MERY FLORES, EDIL QUATTRO, SHOW ROOM OFFICINA AUTORIZZATA LAND ROVER DI FRANCO GIUNTA, VALE SPORT, SERVICE FABIO GIORDANO.

Comunicato Stampa