13:58 – A Catanzaro i Vigili del Fuoco sono in azione dalle 11:15 circa per un intervento, attualmente ancora in corso, a Sud della città a causa di un incendio in una ditta edile. Nessuna persona coinvolta, fiamme circoscritte, evitata la propagazione alle strutture vicine, in base alle informazioni fornite. 20 i Vigili del Fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento delle fiamme a Catanzaro. Lo si legge sulla pagina social Twitter del Comando delle Fiamme Rosse.

Federica Romeo