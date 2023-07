Codice strada. Salvini: spero ok in autunno, norme di buonsenso

(DIRE) Roma, 5 Lug. – “Il nuovo Codice della strada spero diventi legge in autunno. Io l’ho portato in CdM che lo ha approvato e adesso tocca al Parlamento. Mi auguro che questo nuovo codice serva a salvare vite”.

Lo dice il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini a Morning news su Canale 5. Salvini spiega che ci sono “norme sui monopattini che che non possono superare 25 km di velocita non possono uscire dai centri urbani, devi avere il casco, l’assicurazione e poi non puoi abbandonarlo dappertutto.

E’ un codice della strada che punta a portare un po’ piu’ di ordine e buon senso”. Inoltre, aggiunge, “non cambiano norme su tasso alcolemico. Un bicchiere di vino non fa male a nessuno. Ma se ti fermo una seconda volta drogato e ubriaco ti posso ritirare la patente fino a 30 anni se hai ucciso qualcuno. E un codice punitivo? No, non è punitivo se tu ti droghi non puoi guidare. Oggi se ti droghi e non sei alterato la patente non te la ritiro”. (Vid/ Dire) 09:46 05-07-23