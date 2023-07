Genova. Sorpreso mentre cedeva dosi di crack

Comando Provinciale di Genova – Genova, 05/07/2023 13:46

I carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Genova Centro, con l’ausilio dei militari delle stazioni di Genova Carignano e San Teodoro e Scali, durante un ordinario servizio finalizzato alla prevenzione dei reati nel centro storico, hanno tratto in arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un nigeriano di 27 anni con pregiudizi di polizia irregolare sul territorio nazionale.

Lo straniero è stato sorpreso in Vico Inferiore del Roso mentre cedeva dosi di crack a un 30 enne genovese. Dopo prolungata attività di osservazione i militari sono intervenuti e hanno colto sul fatto il pusher mentre stava cedendo la dose al suo cliente. Nel corso della successiva perquisizione l’uomo è stato trovato in possesso di 65 euro in contanti provento dell’attività delittuosa. Dopo le formalità di rito l’arrestato sarà processato con rito direttissimo.

