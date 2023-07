Giappone. Intelligenza Artificiale, il governo punta alla scuola

Dall’autunno test in istituti selezionati per introdurne l’uso

(DIRE) Tokyo, 5 Lug. – Secondo quanto reso noto in un comunicato dal ministero dell’Istruzione giapponese, a partire dal prossimo autunno in una lista di scuole elementari, medie e superiori ritenute idonee e ben preparare a gestire eventuali problematiche, verrà introdotto in via sperimentale l’uso di strumenti di intelligenza artificiale (Ia) generativa, come ad esempio il noto sistema ChatGpt.

Nelle linee guida sull’uso degli strumenti di Ia generativa, il ministero ha suggerito “un limitato uso dei tali strumenti al fine di ridurre al minimo rischi come l’esposizione di informazioni personali e la diffusione di informazioni false”. Al termine del periodo di prova, a seconda dei dati raccolti sulle potenzialità e le criticità, verranno elaborate direttive precise sull’uso appropriato di tali strumenti nelle scuole. (Jief/Dire) 11:46 05-07-23