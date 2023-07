“Green Team”. Spagna-Italia 84-86 (Grant 24)

Casalone: “Complimenti ai ragazzi. Talento, cuore, energia e voglia”

E’ una bellissima Italia quella che si prende la rivincita sulla Spagna nella seconda gara amichevole a Torrejon de Ardoz. Gli Azzurri del “Green Team” si sono imposti con il risultato di 84-86 al termine di un match fatto di rimonte, grinta e determinazione, oltre che di buon basket per larghi tratti.

Per gli Azzurri è stata l’occasione di confrontarsi contro alcuni dei migliori giocatori spagnoli in questa fascia di età, considerando che 5 componenti di questa selezione sono stati campioni d’Europa Under 20 la scorsa estate (Peñarroya, Ferrando, Huguet, Domenech e Etxeguren). In quella Spagna anche Juan Nunez, avversario dell’Italia a Pesaro e poi Caceres nelle qualificazioni al Mondiale Senior. Un’esperienza dunque dall’indubbio valore, da cui gli Azzurri hanno tratto di sicuro beneficio a livello tecnico, individuale e di squadra.

Miglior marcatore italiano di serata Sasha Grant con 24 punti. Seconda doppia doppia consecutiva per Grant Basile (19 punti e 11 rimbalzi). In doppia cifra anche Diouf (12) e Librizzi (11). 10 assist per Schina.

Così coach Casalone: “Congratulazioni ai ragazzi per aver fatto una partita straordinaria nonostante la stanchezza derivante dalla serata precedente. Il talento da solo non basta, serve cuore, energia e voglia e i ragazzi stasera hanno messo tutto in campo. Nel finale, quando contava, hanno fatto un ottimo lavoro. Queste due gare sono state solo la chiusura di un percorso iniziato a Roma e che ci ha permesso di lavorare con giovani di sicuro interesse in una Nazionale non convenzionale e trasversale per età ed esperienze dei singoli. Siamo molto contenti dell’approccio con cui i ragazzi hanno entusiasticamente risposto alla chiamata e soprattutto per come non abbiano mai lesinato energie e attenzioni durante la settimana. Le informazioni che abbiamo ricavato da questi giorni, a livello tecnico e caratteriale, ci fanno pensare che questa ‘linea verde’ possa in futuro essere alimentata fornendo ad altri ragazzi non solo continuità dopo le Nazionali Giovanili ma anche la possibilità di capire da dentro cosa significhi far parte della famiglia Azzurra. Desidero ringraziare, a nome di tutto lo staff tecnico, tutti gli atleti che sono stati coinvolti nel “Green Team” per la loro applicazione e per aver lavorato sempre con il sorriso e la voglia di migliorarsi“.

c.s. – FIP