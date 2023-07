Incidente mortale a Cataforio di Reggio Calabria: 2 vittime e 2 feriti

Tragico incidente tra due automobili in quel di Cataforio, frazione periferica di Reggio Calabria intorno alle 16:45. Due auto si sono scontrate frontalmente, le cause sono ancora da accertare così come la dinamica esatta dell’incidente. Le indagini dopo i rilievi della Polizia Locale di Reggio Calabria sono affidate al magistrato di turno, l’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro dei mezzi. Oltre alle due vittime, una delle quali è un uomo di 76 anni, si annoverano altre due persone ferite nel violento impatto avvenuto a Carforio.

Federica Roemo