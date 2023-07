ISTAT. Rosa (FdI): dati incoraggianti frutto lavoro Governo

(DIRE) Roma, 5 Lug. – “Il Presidente Meloni in campagna elettorale aveva assunto impegni precisi con le famiglie. Le azioni messe in campo in questi mesi confermano che non si tradisce quanto detto e allo stesso tempo i dati confermano la bontà delle scelte. Oggi l’Istat certificata che le famiglie hanno, da un lato, un maggiore potere di acquisto e, dall’altro, si è creata una maggiore propensione al risparmio.

Questo il frutto di nove mesi di un governo stabile che ha una visione e degli obiettivi precisi. Gli italiani con il loro voto hanno chiesto questo, dando a settembre fiducia a Giorgia Meloni e a Fratelli d’Italia. Andare avanti con questa determinazione è un dovere, gli italiani ci hanno votati per questo e non li deluderemo”. Lo dichiara Gianni Rosa, senatore di Fratelli d’Italia. (Vid/ Dire) 10:20 05-07-23