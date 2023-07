Karate. Due campioni del mondo a Reggio Calabria

Tutto pronto nel Centro Sportivo “Matteo Pellicone” in via Frangipane per accogliere Sara Cardin e Vincenzo Figuccio, due pluricampioni del Mondo e d’Europa che per tanti anni hanno fatto squillare l’inno di Mameli nei palazzetti di tutto il mondo.

Insegnanti tecnici di due prestigiosi gruppi sportivi militari, Sara Cardin (Esercito) e Vincenzo Figuccio (Carabinieri), quest’ultimo anche Allenatore della nazionale italiana FILKAM (unica federazione riconosciuta dalla WKF), sono stati invitati dal Presidente della Fortitudo 1903, Prof. Riccardo Partinico, in occasione delle celebrazioni per i 120 anni dalla fondazione della Fortitudo 1903.

Partinico: “Abbiamo voluto offrire ai ragazzi che frequentano il nostro Centro Sportivo una giornata di sport e serenità allenandosi con due Campioni ed Insegnanti Tecnici di insuperabile bravura. Un evento unico nella storia del Karate calabrese al quale potranno prendere parte esclusivamente gli Atleti della Fortitudo 1903 e delle Società Sportive di Sicilia e Calabria con cui manteniamo rapporti di collaborazione. Ringrazio il Presidente del Settore Karate FIJLKAM, Davide Benetello, per aver concesso l’autorizzazione a svolgere il Seminario tecnico a Reggio Calabria, il Presidente regionale ASI Dott. Giuseppe Melissi per aver contribuito all’organizzazione dell’evento ed il Presidente regionale del CONI, Avv. Maurizio Condipodero, per essersi congratulato con la Società reggina per la “splendida” iniziativa.

La manifestazione si svolgerà sabato 8 luglio p.v. su quattro tatami (aree di allenamento) con inizio alle ore 09:00 per gli Atleti Preagonisti (5/9 anni). Alle ore 10:00, nel “Salone delle Vittorie” dello stesso Centro, seguirà una breve presentazione della Storia della Fortitudo 1903, l’illustrazione del Progetto “ASI Karate in Calabria” e l’intervento delle Autorità presenti. Dalle ore 11:00 fino alle ore 17:30, con pausa pranzo, si svolgeranno gli allenamenti di Kumite (combattimenti) e Kata (forme) per gli Atleti agonisti (Esordienti/Cadetti/Juniore

s/Seniores). Dopo il Seminario, i due campioni saranno ospiti al Circolo Tennis “Rocco Polimeni” e nella mattinata di domenica, prima di ripartire, è prevista una visita al Museo per ammirare i Bronzi di Riace.

