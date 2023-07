Sanità. In 500 manifestano per salvare l’Ospedale di Paola

Comitato contro trasferimento reparto chirurgia

(DIRE) Reggio Calabria, 5 Lug. – Oltre 500 persone hanno partecipato a Paola (Cosenza) all’iniziativa a tutela dell’ospedale, denominata ‘Diamoci una mano’, per dire no al trasferimento del reparto di chirurgia e per reclamare il diritto alle cure.

Soddisfazione è stata espressa dal ‘Comitato per la difesa del Diritto alla salute’ e dagli organizzatori. Presenti i parroci della città, rappresentati da don Antonio Adamo, oltre ai Frati minimi, e don Sergio Locane, delegato alla Sanità per la Curia.

Alla manifestazione anche i consiglieri comunali, Renato Vilardi e Roberto Perrotta, e l’assessore Barbara Sciammarella. Sono intervenuti Robertino Serpa, in rappresentanza della Uil Sanità, Aldo Cupello, coordinatore de La migliore Calabria, Fabio Locane, Roberto Filippo, diversi operatori sanitari e tanti cittadini. La protesta si sposterà alla sede dell’Asp di Cosenza. (Com/Mav/Dire) 16:57 05-07-23