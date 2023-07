Smog. Fontana (Lombardia): bene rinvio voto direttiva UE su qualità aria

(DIRE) Milano, 5 Lug. – “Una notizia che valutiamo positivamente e che ci lascia ben sperare su quello che sarà l’esito definitivo della decisione di Bruxelles in merito alla Direttiva UE sulla qualità dell’aria”. Così il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta le notizie che giungono da Bruxelles riguardo la decisione della Commissione Europea di posticipare da luglio a settembre il voto sulla revisione della Direttiva.

“Fin dal momento in cui abbiamo iniziato a trattare e valutare questo argomento – ha aggiunto il presidente Fontana – abbiamo sempre guardato alla possibilità di realizzare uno sviluppo sostenibile da collegarsi a politiche economiche che non danneggino il tessuto produttivo italiano e, in particolare, quello lombardo.

Sì alla tutela dell’ambiente, no a posizioni ideologiche preconcette. Ci auguriamo, dunque, che il rinvio a settembre sia da intendersi come un’apertura che vada nella direzione da noi auspicata”. (Red/ Dire) 19:20 05-07-23