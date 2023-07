UE. Centinaio (Lega): segnale positivo su genomica in agricoltura

(DIRE) Roma, 5 Lug. – “La Commissione europea lancia finalmente un primo segnale positivo sull’utilizzo delle tecniche genomiche in agricoltura. Dopo mesi di tentennamenti e perfino di provocazioni, la proposta presentata oggi a Bruxelles lascia sperare in un futuro più moderno e sostenibile per i campi europei, con produzioni capaci di resistere più efficacemente ai cambiamenti climatici e alle malattie, riducendo al contempo il consumo di acqua e di pesticidi. Meglio tardi che mai, verrebbe da dire.

Nel frattempo, l’Italia si è già portata avanti ed è pronta a iniziare la sperimentazione sul campo delle tecniche di evoluzione assistita, grazie all’impegno della Lega e delle altre forze della maggioranza”. Lo afferma in una nota il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio. “Nell’attesa di conoscere nel dettaglio la proposta della Commissione – prosegue il senatore e responsabile del dipartimento Agricoltura e Turismo della Lega – speriamo che a sinistra nessuno voglia ostacolare il percorso di questo provvedimento, magari per assecondare le sirene di ultras ambientalisti in vista delle elezioni del 2024.

Ci sono il tempo e le condizioni per arrivare a una approvazione definitiva già nei primi mesi del prossimo anno, così da dare rapidamente una prospettiva certa al settore agricolo. Come abbiamo fatto in Italia, anche in Europa la Lega è pronta a dare il proprio contributo in tal senso”. (Vid/ Dire) 16:38 05-07-23