UE. Meloni: non è un club, è la storia a decidere chi ne fa parte

(DIRE) Roma, 5 Lug. – “Il tema dell’allargamento: i Balcani occidentali, l’Ucraina, la Moldova. A me non piace chiamarla allargamento mi piace chiamarlo riunificazione. Non considero che l’Unione europea sia un club nel quale siamo noi a decidere chi ne fa parte e chi no.

L’Europa è una civiltà, è la storia a decidere chi ne fa parte e chi no”. Lo dice la premier Giorgia Meloni, in un punto stampa a Varsavia con il premier polacco Mateusz Morawiecki. “Siamo impegnati sul tema dell’integrazione europea- aggiunge- e credo che sia un tema che non porti con se’ un dibattito sulle regole di funzionamento ma sulle priorità.

Più saremo e più le priorità delle quali ci occupiamo devono essere priorità circoscritte che sono della dimensione della sussidiarietà. Non faccio a Bruxelles quello che puo’ meglio fare Roma, non faccio a Roma da sola quello per cui serve Bruxelles”. (Vid/ Dire) 12:34 05-07-23