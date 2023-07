USA: sparatoria in Louisiana e in Texas

Un’altra strage si è consumata negli Stati Uniti, questa volta siamo nello stato della Louisiana, nella città di Shrevepor. Tre persone, e almeno altre sei sono rimaste ferite, quello che doveva essere l’indipendence day, ossia la festa nazionale degli Stati Uniti che commemora l’adozione della Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti d’America, che si celebra il 4 Luglio di ogni anno, si è trasformato in una terribile tragedia.

Il tutto è avvenuto poco prima dello scoccare della mezzanotte, durante una festa di quartiere, le risate e le celebrazioni sono state sostitute dalla paura e dagli assordanti rumori di sparo.

Poco ore prima, sempre il 4 Luglio, in Texas vi era stata un’altra tragedia, tre persone sono state uccise, e altre otto sono rimaste ferite durante una sparatoria avvenuta durante la mezzanotte in una parcheggio a Fort Worth.

“Siamo addolorati per coloro che hanno perso la vita e, mentre la nostra nazione celebra

il Giorno dell’Indipendenza, preghiamo per il giorno in cui le nostre comunità saranno libere dalla violenza delle armi“, le parole del Presidente degli Stati Uniti D’America Joe Biden. Una dichiarazione non di certo nuova, ma ripetuta più volte. Il leader ha chiesto ai repubblicani di collaborare per poter cambiare la politiche delle armi.

Il numero di sparatorie registrate da inizio 2023 è di 339 , ma è un numero che è stato aggiornato solo qualche giorno fa, è che destinato a crescere(fonte: skytg24.it).

