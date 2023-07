USA: una donna è morta per il troppo caldo

Una tranquilla escursione di 12 km si è trasformata in una tragedia negli Stati Uniti, una donna è morta per il caldo eccessivo, Domenica scorsa, il tutto è avvenuto al Grand Canyon National Park.

La 57 enne durante l’escursione ha perso i sensi vicino all’area di Tuweep, come riporta la Cnn. Ed è stato un ranger del parco a trovare il corpo senza vita della signora, nella notte tra Domenica e Lunedì.Il Parco ha emesso un’allerta per il caldo eccessivo, in vigore per le parti interne del Grand Canyon fino a mercoledì.

A tutti gli escursionisti è stato consigliato di non percorrere il canyon tra le 10 e le 16 nei mesi estivi, in quelle ore molti sentieri possono raggiungere i 48 gradi.Il servizio del parco sta indagando sull’incidente insieme al medico legale della contea di Mohave (fonte: ansa.it).

AO