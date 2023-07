Fisco. Ricchiuti (FdI): Impegno per una riforma moderna e non ostile

(DIRE) Roma, 6 Lug. – “L’obiettivo della approvazione della delega fiscale prima della pausa estiva, come avevamo programmato, è a portata di mano. Dopo l’ottimo lavoro in Commissione entro la fine della prossima settimana ci potrà essere l’approvazione alla Camera poi si passerà al Senato dove ci saranno ulteriori interventi e quindi sarà necessaria una terza lettura alla Camera.

Avevamo promesso agli italiani di fare presto e bene, consapevoli che soltanto con una riforma fiscale moderna e non ostile, che lasci in pace chi vuole fare, l’Italia tornerà ad essere più competitiva e attrattiva per gli investimenti. Questo è il modo migliore per aumentare i salari”. Lo dichiara Lino Ricchiuti, viceresponsabile del Dipartimento Imprese e mondi produttivi di Fratelli d’Italia. (Vid/ Dire) 14:25 06-07-23