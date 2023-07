Mazzano (Bs). Una lite di coppia sfocia in un arresto per droga

Comando Provinciale di Brescia – Mazzano (BS), 06/07/2023 17:27

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Mazzano hanno arrestato un 46enne italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione abusiva di munizioni. In particolare, i militari dell’Arma erano intervenuti presso l’abitazione dove l’uomo convive con una donna, su richiesta di quest’ultima in quanto era in corso un’accesa lite tra i due.

Rilevato che l’uomo si trovava in evidente stato di alterazione psico-fisica, verosimilmente dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti, dopo aver placato gli animi, i militari hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare. Nel corso delle operazioni sono stati rinvenuti e sequestrati, celati dietro un pannello in legno posto sulla parete al primo piano dell’abitazione, tre panetti di “hashish” del peso di 100 grammi ciascuno ed all’interno di un mobiletto dell’ingresso, altrettanti bilancini di precisione verosimilmente utilizzati per pesare la sostanza al momento della suddivisione in dosi. Inoltre, nel giardino dell’abitazione, nascosti in un armadio per utensili da giardinaggio, venivano rinvenuti e sequestrati ben 159 proiettili per pistola di vario calibro detenuti abusivamente.

L’uomo è stato così arrestato in flagranza di reato e condotto nelle camere di sicurezza dell’Arma. Il giorno seguente, all’esito di giudizio direttissimo, veniva convalidato il suo arresto e disposta nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/una-lite-di-coppia-sfocia-in-un-arresto-per-droga