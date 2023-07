Tragedia nelle strade del Messico, un autobus è precipitato per decine di metri, dopo essere uscito di strada nella località di Magdalena Peñasco dello stato di Oaxaca.

La catastrofe è avvenuta nelle prime ore del mattino, quel tratto di strada è “famoso” per essere una zona abbastanza pericolosa, non è la prima volta che si verificano incidenti analoghi. Ventisei persone sono morte, mentre più di venti si trovano attualmente in ospedale per le ferite riportate (fonte: ansa.it).

AO