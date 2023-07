Pallavolo. Nations League, Italia batte il Canada al Tie Break

(DIRE) Roma, 6 Lug. – L’Italia fa sua anche la seconda gara della week 3 nelle Filippine, battendo il Canada 3-2 (25-14, 23-25, 25-20, 23-25, 15-9), vittoria numero 7 di questa Volleyball Nations League che porta gli azzurri a quota 20 punti, in attesa di conoscere l’esito delle restanti partite odierne delle due Pool. Punti importanti quindi in ottica qualificazione, con una classifica di VNL che darà il suo esito finale solamente all’ultima giornata in programma domenica, con l’Italia che chiuderà invece la sua week nella giornata di sabato. Nella vittoria di oggi con il Canada l’Italia ha gestito bene il primo set senza lasciare spazio agli avversari, cosa non accaduta nel secondo set in cui il Canada dall’inizio ha messo pressione agli azzurri, bravi a recuperare nella parte centrale ma lasciando poi il set a Hoag e compagni.

Nel terzo set torna il ritmo del primo parziale, contro un avversaria di buon livello, trascinata da Maar e Sclater (best scorer con 21 punti) autori di una buona prova. Il quarto e decisivo set è segnato dalla rimonta azzurra e dalla controrimonta canadese sul finale che porta le due squadre al tie break vinto dagli azzurri. Michieletto è risultato il miglior realizzatore della gara con 18 punti. Nella prova complessiva degli azzurri spiccano gli 11 muri di squadra. Domani la terza sfida della week 3, gli azzurri scenderanno in campo alle 9 italiane contro la Slovenia. (Com/ Mem/ Dire) 11:59 06-07-23