Savona, autobus di linea esce di strada e rimane in bilico sul burrone

Questa mattina intorno alle 7 un autobus della linea TPL è uscito di strada precipitando in una scarpata mentre percorreva la statale 12 in località Cimavalle, nella frazione del Santuario a Savona. L’autista è stato sbalzato fuori dal parabrezza anteriore ed è finito incastrato sotto un pilastro in mattoni. Sull’autobus erano altre due persone, una di esse è riuscita ad uscire da sola prima dell’arrivo dei soccorritori.

I Vigili del fuoco hanno trovato l’autobus in posizione quasi verticale in bilico sull’argine sinistro del torrente Letimbro. Con l’autogrù e l’autoscala, dopo aver messo in sicurezza il mezzo, i Vigili del fuoco sono riusciti a liberare l’autista, che ha riportato diverse ferite e varie fratture agli arti, e lo hanno poi trasportato in elicottero presso l’ospedale di Pietra Ligure.

L’altra persona recuperata a bordo dell’autobus ha riportato un trauma cranico ed è stata trasportata all’ospedale con ambulanza. Successivamente i Vigili del fuoco hanno provveduto a rimettere sulla strada l’autobus e a ripristinare la sicurezza dei luoghi. Sono intervenute due squadre più una di rinforzo dalla sede centrale, per un totale di 14 unità, con Autogrù, Autoscala e 2 APS. Sul posto anche il comandante e il funzionario di guardia.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=86884