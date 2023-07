Threads la nuova app che sfida Twitter

Una nuova app è approdata nel mondo di Internet, si tratta di Threads “figlia” dell’informatico e imprenditore Mark Zuckerberg. Un guanto di sfida lanciato ad Elon Musk, la nuova piattaforma è molto simile a Twitter.

“Ci vuole una app per la conversazione pubblica con più di un miliardo di persone. Twitter ha avuto la possibilità di farlo ma non ci è riuscito. Noi speriamo di si’“, il primo messaggio del fondatore di Metà su Threads.

In solo sette ore ci sono state 10 milioni di iscrizione sul nuovo social, “Benvenuti su Threads”, ha scritto Zuckerberg.

L’app ancora non è disponibile in Europa, bisogna attendere il “permesso” da parte di Bruxelles, “il via” potrebbe essere accettato fra un paio di mesi.

Elon Musk si trova in difficoltà da un paio di giorni, dopo che ha imposto alcuni divieti sul suo social, come un limite di 600 tweet da leggere al giorno, un “confine” che ha fatto nascere molte lamentele, e hashtag come #riptwitter (fonte: agi.it).

AO